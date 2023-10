Horoskop dzienny – 28 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, sobota 28.10.2023

Mars w opozycji do Jowisza może w negatywny sposób pobudzić pewność siebie Barana, który z tego powodu będzie bardziej skłonny do podejmowania złych decyzji. Zanim coś dzisiaj zrobi, powinien to dobrze przemyśleć, bo pomyłki będą go drogo kosztować. Poza tym Baran będzie w ten weekend wyjątkowo zajęty. Istnieje ryzyko, że nie zdąży odpocząć, więc nowy tydzień zacznie w marudnym nastroju.