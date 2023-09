Horoskop dzienny – 29 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, piątek 29.09.2023

Wenus w kwadraturze z Uranem sprowokuje Wagę do wyznania, na które w innych okolicznościach na pewno by się nie zdobyła. Jeśli liczy na wzajemność, może się bardzo rozczarować, jednak wiele zależy tu od kwestii indywidualnych. Może się okazać, że upatrzony przez Wagę osobnik od początku nie był wolny, tylko zapomniał wcześniej się do tego przyznać. W takim przypadku nic go nie ocali przed zemstą.