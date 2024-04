Horoskop dzienny – 3 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, środa 3.04.2024

Środa to dobry dzień, aby zadbać o własne emocjonalne potrzeby. Raki zbyt często o nich nie myślą, bo na co dzień zajmują się wspieraniem innych. Koniunkcja Wenus z Neptunem w końcu zachęci je do refleksji nad własnymi uczuciami i potrzebami, które być może nie są odpowiednio zaspokajane. Rak może odczuwać większą niż zwykle wrażliwość na panującą wokół atmosferę – przyjazną lub wręcz przeciwnie.