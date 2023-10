Horoskop dzienny – 3 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, wtorek 3.10.2023

Niektóre Lwy mogą mieć zbliżone problemy do Baranów – dopadnie je ogólna niechęć do pracy, którą obecnie wykonują. Ogniste znaki szybko się nudzą, dlatego potrzebują urozmaicenia. Jeśli ich obowiązki są nudne i powtarzalne, a przełożeni nie reagują na zgłaszaną chęć zmiany, to mogą niedługo stracić dobrego pracownika. Jeśli Lew coś od siebie daje, to wymaga też czegoś w zamian.