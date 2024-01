Horoskop dzienny – 3 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, środa 3.01.2024

Lepiej uważać na złe humory Koziorożca, który będzie w środę wyjątkowo drażliwy i skłonny do wybuchów. Nie uda mu się ukryć złego humoru, który zacznie go wprost roznosić. Osoby urodzone w tym znaku długo tłumiły w sobie niezadowolenie, jednak teraz już nie zdołają go ukryć. Muszą się pilnować, aby nie urządzić dramatycznej sceny przed przełożonym, może się to bardzo źle skończyć.