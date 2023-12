Horoskop dzienny – 31 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, niedziela 31.12.2023

To był dla Strzelca rok spełnionych marzeń. Wykonał dużo ciężkiej pracy – nie tylko zawodowej, ale też nad sobą, dzięki czemu poczuł się lepiej we własnej skórze. Dzisiaj o północy powinien koniecznie wypowiedzieć ważne dla siebie życzenie, bo jako zodiakalny szczęściarz, wciąż może liczyć na niesłabnące powodzenie. Czegokolwiek sobie zażyczy, z pewnością to dostanie.