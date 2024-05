Horoskop dzienny – 4 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Baran zada sobie tego dnia bardzo ważne pytanie – co zrobić z całym tym wolnym czasem? A ponieważ w świecie tego znaku zodiaku zawsze wszystko musi być na odwrót, zacznie szukać sobie zadań do wykonania. Prawda jest taka, że Barany szybko się nudzą, więc muszą gdzieś zogniskować swoją energię i kreatywność. W sobotę mogą zacząć jakiś swój własny projekt, nic nie stoi na przeszkodzie.

Byk – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Końcówkę weekendu zdominują u Byka problemy osobiste. Bardzo możliwe, że nieoczekiwanie wejdzie w konflikt z kimś, na kim bardzo mu zależy, jednak nie zawsze potrafi to pokazać. Na drodze do porozumienia (i szczęścia!) staje mu niesamowity wprost upór. Byk nie rozumie, że ustępując, można zyskać znacznie więcej, niż gdy uparcie trwa się przy swoim stanowisku. I racja nie ma tu nic do rzeczy.

Bliźnięta – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Długi weekend trwa w najlepsze, więc bardzo aktywne Bliźnięta mogą powoli odczuwać zmęczenie. Jeśli przez ostatnie dni się nie oszczędzały, to teraz najwyższa pora naładować baterie. Wolny czas to nie tylko rozrywki, wypadałoby też odpocząć i zregenerować się przed kolejnymi wyzwaniami. A nowy miesiąc niesie ich dla Bliźniąt sporo, chociaż na razie jeszcze żyją w błogiej nieświadomości.

Rak – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Nie warto się angażować w przegraną sprawę. Przekona się o tym Rak, który nieświadomie wpląta się w pewną aferę, a następnie opowie się za stroną, która absolutnie nie ma racji – sprawia tylko dobre wrażenie. Niestety, ta pomyłka będzie Raka wiele kosztowała, bo zdecydowanie straci trochę sympatii otoczenia. Będzie musiał później odpracować to chwilowe zbłądzenie.

Lew – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Lew powinien stać się nieco bardziej aktywny, zwłaszcza jeżeli ciało już samo daje mu znaki, że nieco się zaniedbał. Majówka to dobry moment, aby się nieco rozruszać. Zapomnieć o pracy i obowiązkach, które zwykle na długie godziny przykuwają Lwa do biurka. Bardzo ważny w jego życiu musi stać się satysfakcjonujący odpoczynek. Jeśli Lew o siebie nie zadba, nie znajdzie dość siły na realizację celów.

Panna – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Majówka pozwoliła Pannie spojrzeć z dystansu na pewne sprawy. Być może podczas kilku wolnych dni nauczyła się o sobie czegoś nowego, teraz musi tę wiedzę wykorzystać w praktyce, np. w pracy zacząć częściej stawiać na swoim. Wbrew pozorom nikt nie ceni pokornych osób – łatwo dają się wykorzystać, ale nic z tego nie mają. Po powrocie trzeba będzie postawić wyraźne granice

Waga – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Waga zapragnie w sobotę sprawić komuś radość. Jeśli znajduje się w stałym związku lub jest już rodzicem, łatwo się domyślić, kogo wybierze sobie za cel. Samotne osoby urodzone w tym znaku skupią się z kolei na swoich krewnych i znajomych. Może ktoś akurat potrzebuje wsparcia albo chociaż dobrego słowa? Jeśli tak, zodiakalna Waga już pędzi do niego z pomocną dłonią.

Skorpion – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Skorpion powinien spróbować szczęścia. Czasami dochodzi do wniosku, że prawie wszystkie jego problemy rozwiązałby znaczący zastrzyk gotówki. Dlatego nie powinien omijać kolektury – odrobina hazardu jeszcze nikomu nie zaszkodziła, ale oczywiście wszystko w ramach rozsądku. W sobotę warto też odezwać się do zaniedbanych krewnych, mogą mieć do przekazania ciekawe plotki.

Strzelec – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Osoby urodzone w znaku Strzelca powinny się zabrać za siebie. Wiosna już się zaczęła, więc warto o siebie zadbać – a one same najlepiej wiedzą, jak bardzo popuściły sobie pasa. Czas na nowo wprowadzić zdrowe nawyki, które zupełnie wyleciały Strzelcom z głowy. To znak beztroski, więc nic dziwnego, że ma problemy z samodyscypliną. Dobrze, aby ktoś go od czasu do czasu przypilnował.

Koziorożec – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Pewnym problemem dla Koziorożca może być wkrótce złożony przez kogoś donos. Nie musi być oficjalny ani nawet urzędowej natury. Czasem wystarczy jedno słówko szepnięte nieodpowiedniej osobie, aby narobić komuś kłopotów. Z tego powodu Koziorożec powinien unikać osób niegodnych zaufania oraz takich, które źle mu życzą. Nie opłaca się wkurzać ani jednej, ani drugiej grupy.

Wodnik – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Wodnik miał ambitne plany na majówkę, dlatego wolny czas spędził bardzo dobrze i wesoło. Musi jednak pomyśleć, czy pośród rozmaitych rozrywek nie zapomniał o czymś bardzo ważnym. Mogą się o niego upomnieć zaległe obowiązki albo… porzuceni znajomi, których nie uwzględnił w swoich planach. Ktoś może mieć pretensje, że Wodnik nie zaproponował mu wspólnego spędzania czasu.

Ryby – horoskop dzienny, sobota 4.05.2024

Osoby urodzone w znaku Ryb staną się bardzo towarzyskie. Uznają, że nie mają ochoty tkwić w czterech ścianach mieszkania, skoro mogą zrobić coś ciekawego poza nim. Dobrze będzie wystąpić do przyjaciół z propozycją wyjścia na miasto. Znajomi chętnie spędzą czas z Rybami, zwłaszcza jeśli ostatnio były nieco oziębłe albo zajęte swoimi osobistymi projektami. Mają wtedy tendencję, aby odcinać się od wszystkich.