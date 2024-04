Najbardziej dwulicowy znak zodiaku. Miej się na baczności

Bliźnięta są znakiem pełnym tajemnic. Opinie na ich temat są podzielone. Część osób odnajduje w nich bliskie dusze (już od pierwszego spotkania), inni zaś twierdzą, że to jeden z najbardziej toksycznych znaków w całym zodiaku.

Aby zrozumieć naturę Bliźniąt, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z ich zmienności. Charakteryzują się one niecierpliwością i pragnieniem spełnienia swoich potrzeb w mgnieniu oka. Bliźnięta są kapryśne, dlatego trudno nadążyć za ich nagłymi zmianami nastrojów.

Niezależność jest dla osób spod znaku Bliźniąt na wagę złota. Cenią sobie wolność oraz osobistą przestrzeń, co skutkuje powierzchownymi relacjami z otoczeniem. Mają skłonności do instrumentalnego traktowania ludzi, łatwo zastępując starych znajomych nowymi. Ich życie miłosne jest pełne przygód, ale te najczęściej są krótkotrwałe.

Zdobycie zainteresowania Bliźniąt jest dla wielu poczuciem wyróżnienia. W fazie zauroczenia są gotowe przychylić partnerowi nieba. Każdy ich flirt jest intensywny i pełen namiętności. Jednak gdy cel zostanie osiągnięty, często odchodzą bez słowa wyjaśnienia. Bliźnięta, skoncentrowane na sobie, prezentują narcystyczne cechy i w miłości potrafią być bezwzględne, nie przyznając się otwarcie do niechęci do trwałych związków.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!