Horoskop dzienny – 4 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, środa 4.10.2023

Strzelec weźmie środę na przeczekanie. Nie będzie miał dzisiaj motywacji do działania ani zbyt wiele chęci do wykonywania obowiązków. Ogółem, trudno go będzie dzisiaj znaleźć w firmie, postanowi się możliwie ukrywać przed każdym, kto mógłby mu dołożyć pracy. Lepiej nie męczyć Strzelca, tylko pozwolić mu odpocząć. Gdy się zregeneruje, powróci do obowiązków z nową siłą.