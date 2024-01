Horoskop dzienny – 4 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, czwartek 4.01.2024

Przedstawiciele Wagi poczują zastrzyk energii, na który od dawna czekali. Postawią przed sobą wyraźny cel do zrealizowania, po czym zaczną do niego dążyć. Pogrążona w ferworze zajęć Waga może jednak zapomnieć o czymś tak banalnym jak regularne posiłki. Przydałby się przy jej boku ktoś, kto o to zadba. Może już niedługo spotka kogoś troskliwego i chętnego do zaopiekowania się zagubioną Wagą.