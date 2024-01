Zaczął się Rok Ognia. Te znaki muszą uważać na romanse

Słońce sprzyja przede wszystkim znakom Ognia: Baranom, Lwom i Strzelcom, które okażą się szczególnie podatne na zauroczenia – do tego bez względu na to, czy znajdują się obecnie w związkach czy nie. Ostrożność powinny z kolei zachować znaki Wody – Rak, Skorpion i Ryby. Silna namiętność może je wypalić do cna, dlatego muszą się najpierw zastanowić, czy na pewno są na to gotowe. Poniżej prezentujemy listę pięciu znaków, których życie uczuciowe ulegnie największym zmianom podczas Roku Ognia.