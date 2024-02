Horoskop dzienny – 5 lutego. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 5.02.2024

Byk rzadko ma w poważaniu to, co próbują zakomunikować mu inni. Jest to znak bardzo uparty, który polega wyłącznie na własnym zdaniu, bo tylko on jeden zawsze ma rację i nigdy się nie myli. To poważny błąd, dlatego Merkury w koniunkcji z Plutonem nauczy go – może nawet w dość bolesny sposób – że czasami warto posłuchać odmiennego zdania. Ten poniedziałek Byk zapamięta na długo.