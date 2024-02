Przemądrzałe i bezczelne. Kobiety o tych imionach wywierają złe pierwsze wrażenie

Wydają się niemiłe, pyskate, a wręcz agresywne. Jeśli spotkamy je tylko raz – np. przypadkiem na ulicy czy w sklepie – możemy łatwo dojść do wniosku, że to wyjątkowo niesympatyczne osoby. Niestety, znawcy ezoteryki ostrzegają, że te konkretne imiona mogą sprzyjać rozwojowi ciętego języka i bezczelności. Jednak spokojnie, to tylko pozory. Przy bliższym poznaniu okazuje się, że te panie są wręcz do rany przyłóż.