Horoskop dzienny – 5 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, piątek 5.05.2023

Lew pomyśli tego dnia czule o otaczających go ludziach. Nie chodzi o to, że na co dzień ich nie lubi, jednak nie zawsze potrafi to okazać. Lew słynie z ognistego temperamentu, który często go ponosi. Mówi wtedy rzeczy, których później żałuje… i których nawet nie myśli na serio. W piątek wykona solidny rachunek sumienia i jeżeli poczuje taką potrzebę, przeprosi wszystkich, których potraktował zbyt ostro.