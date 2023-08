Horoskop dzienny – 5 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Ryby – horoskop dzienny, sobota 5.08.2023

Ryby nie są do końca usatysfakcjonowani tym, co dzieje się teraz w ich życiu, jednak niewiele mogą na to poradzić. Nawet jeśli pragną zmiany i są zdecydowane działać, to niczego nie da się osiągnąć tak szybko. Zamiast się stresować, muszą zaakceptować swoją obecną sytuację, wyciągając z niej jak najwięcej korzyści, a jednocześnie powoli i systematycznie dążyć w stronę zmian.