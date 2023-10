Horoskop dzienny – 6 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, piątek 6.10.2023

Każdy jest kowalem własnego losu, Byk nawet bardziej niż inne znaki, bo w życiu kieruje się uporem i zdecydowaniem, które dla innych są zupełnie nie do pomyślenia. Szkoda, że upór nie chroni go przed popełnieniem pomyłek, wręcz przeciwnie – nie potrafi przyznać, że się pomylił i wciąż brnie w sytuacje, które od dawna nie rokują. Najwyższy czas sobie odpuścić i odpocząć. Piątek to idealny dzień na oddech.