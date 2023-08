Horoskop dzienny – 6 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, niedziela 6.08.2023

Niedziela w życiu samotnych Raków może się okazać bardzo romantyczna. Jeśli niedawno udało im się kogoś poznać, muszą kuć żelazo, póki gorące. Letnie noce zachęcają do romansów. Czy przetrwają dłużej czy krócej, to sprawa drugorzędna. Czasem trzeba pożyć chwilą, żeby później mieć co wspominać. Rodziny Raków spędzą dzień spokojnie, najpewniej na wspólnych rozrywkach.