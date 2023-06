Te trzy znaki zodiaku cię "zjedzą". Trzymaj się z daleka

Panna – urodzona kontrolerka i perfekcjonistka

Zodiakalne Panny wyróżnia niezwykła skrupulatność i drobiazgowość. Przywiązują uwagę do szczegółów, dlatego bez trudu zauważą każdy błąd czy odstępstwo od normy, po czym natychmiast się do niego przyczepią. Panny to perfekcjonistki, które stale dążą do ideału. Często wykazują skłonność do krytykowania zarówno siebie, jak i innych. Są przy tym bezwzględne, chociaż na ich obronę można powiedzieć, że równie surowo oceniają pracę innych, jak i swoją. Osoby urodzone w tym znaku są wymagające i nie potrafią odpuścić, co może prowadzić do wskazywania błędów i słabości u innych ludzi.