Weekendowy horoskop miłosny – 4-6 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – weekendowy horoskop miłosny 4-5.08.2023

To będzie romantyczny weekend dla Koziorożców, ale tylko pod warunkiem, że same się o to postarają. Planowanie randek zbyt często zrzucają na partnera, który może mieć już tego powyżej uszu. On też pragnie być zaskoczony, oczarowany, wzruszony romantyczną niespodzianką. Koziorożec musi jak najszybciej jasno pokazać swoje uczucia i zaskoczyć bliską osobę miłymi gestami.