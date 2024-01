Horoskop dzienny – 6 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, sobota 6.01.2024

Dla Strzelca nadchodzi czas beztroskiego wypoczynku. W trakcie weekendu nie musi się obawiać żadnych niespodziewanych obowiązków ani aktywności, na które nie będzie miał ochoty. Nikt i nic nie zdoła go do tego zmusić. Skupi się na przyjemnościach, jakie oferuje smaczne jedzenie i sympatyczne towarzystwo. Wieczór gier to całkiem niezły pomysł na spędzenie wolnej soboty.