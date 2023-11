Horoskop dzienny – 7 listopada. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Osoby urodzone w znaku Barana powinny częściej pozwalać, aby poniosła je fantazja. Mają w sobie mnóstwo kreatywnej energii, ale za mało czasu na wszystko. Jako znak wyjątkowo aktywny Baran próbuje łapać dziesięć srok za ogon i zazwyczaj nie ma kiedy doprowadzić do końca tego, co zaczął. Musi bardziej się skoncentrować i wybrać jedną dziedzinę, której zdecyduje się poświęcić więcej uwagi.

Byk zauważy wyraźny postęp w sprawach, które są dla niego bardzo ważne, a od pewnego czasu wydawały się tkwić w miejscu. Nie oznacza to jeszcze ich rozwiązania, bo prawda jest taka, że to Byk musi osobiście wkroczyć do akcji, aby je zamknąć. Tym razem nie wystarczy puste czekanie, aż wszystko samo się ułoży. Cały kosmos próbuje w jakiś sposób skłonić przedstawicieli tego upartego znaku do reakcji.