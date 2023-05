Horoskop dzienny – 7 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Lew – horoskop dzienny, niedziela 7.05.2023

Rada na dzisiaj: Lew nie powinien dać się ponieść emocjom. Może mieć mniej niż zwykle cierpliwości dla swoich bliskich. Coś w ich zachowaniu wpłynie na niego negatywnie i do końca dnia nie będzie mógł o tym zapomnieć. A powinien, ponieważ negatywne uczucia niczego nie budują ani nikomu nie pomagają. Dla dobra wszystkich najlepiej będzie jak najszybciej zapomnieć to, co złe.