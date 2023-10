Horoskop dzienny – 7 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, sobota 7.10.2023

Zodiakalne Skorpiony długo już szukają, jednak ciągle nie mogą znaleźć, Czy ten weekend przyniesie im jakąś odmianę? Los bywa psotny i przewrotny, wręczając czasami to, czego ktoś absolutnie się nie spodziewał. Tajemnicza wróżba powinna dać Skorpionom do myślenia, bo ścigając nieuchwytne marzenie, zapominają tym, co teoretycznie byłoby dla nich najlepsze. Czas to zmienić.