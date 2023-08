Horoskop dzienny – 7 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 7.08.2023

Słońce w kwadraturze z Jowiszem nakłoni Byka do nierozważnych wydatków, których szybko pożałuje. To nie jego wina, że ma ochotę się zabawić. Życie Byków było ostatnio smutne – wypełnione powtarzalnymi obowiązkami i ciągłymi pretensjami ze strony bliskich. Teraz będzie miał ochotę w jakiś sposób to sobie wynagrodzić, np. poprzez zakup drogiego gadżetu, o którym od dawna marzył.