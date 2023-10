Horoskop dzienny – 8 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, niedziela 8.10.2023

Dla Wagi niedziela okaże się dniem refleksji i introspekcji. Będzie skłonna do głębokich rozważań nad życiem i swoimi celami, które w ostatnim czasie stały się jakby mniej wyraźne. Niektóre Wagi straciły z oczy dawne marzenia, a przez to czują się nieco zagubione. To doskonały czas, aby powrócić do źródeł – zaakceptować zmiany, przypomnieć sobie własne pragnienia i lepiej poznać samego siebie.