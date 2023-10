Horoskop dzienny – 9 października. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 9.10.2023

Byk zareaguje wyjątkowo negatywnie na wszelkie próby przekonywania go do czegokolwiek. Jest to znak bardzo uparty, który nie zmienia zdania. Jeśli więc ktoś spróbuje na niego wpłynąć, spotka go przykre rozczarowanie. Byki mogą też źle przyjąć wszelkie naciski – poczują, że osoby, które się tego dopuszczają, chcą w ten sposób podważyć ich kompetencje lub osąd sytuacji.