Horoskop dzienny – 9 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, wtorek 9.01.2024

Po chwilowym spadku formy osoby urodzone w znaku Bliźniąt poczują się znacznie lepiej. Sezonowe infekcje odejdą w przeszłość, urazy okażą się niegroźne, nie pojawią się też żadne inne zdrowotne komplikacje. Wtorek nie przemęczy Bliźniąt, które wyjątkowo szybko uwiną się ze wszystkim, co mają do zrobienia, a później powrócą do odpoczynku, ponieważ wciąż bardzo go potrzebują.