Horoskop miłosny na listopad 2022. Panny i Lwy muszą uważać

Kwadratura Słońca z Saturnem (9-13 listopada) zachęca do ważnych podsumowań, ale i docenienia tego, co mamy. Kwadratura Marsa z Neptunem przynosi zamieszanie i nie do końca właściwe ocenianie sytuacji. Na moment, w którym będzie lepiej, trzeba będzie poczekać aż do trygonu Słońca z Jowiszem.