Horoskop wakacyjny 2023 – Waga, Skorpion, Strzelec. Urlop w górach czy nad morzem?

Strzelec ma apetyt na przygodę

Zodiakalne Strzelce muszą same zaplanować sobie urlop. Nie lubią, gdy ktoś narzuca im się z sugestiami, bo przecież same mają już idealny koncept. Podczas wakacji Strzelec pragnie doświadczyć czegoś niesamowitego, zobaczyć piękne miejsca i nawiązać nowe znajomości. Ludzie fascynują go o wiele bardziej niż zabytki. Chętnie też spróbuje czegoś nowego – nieważne, czy to kuchnia, czy… sport ekstremalny.