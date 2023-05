Najbardziej złośliwe zodiaki. Wskazano trzy znaki

Panie urodzone w tym znaku są bowiem twarde, wytrzymałe i nastawione na cel. Pragną w każdej chwili mieć kontrolę nad sytuacją i aby to osiągnąć, często posuwają się do intryg i manipulacji. Są wyjątkowo zaborcze i zazdrosne, a ich silna wola jest niemal legendarna: nikt nie złamie woli Skorpionki, gdy ta na coś się zdecyduje. Warto zaznaczyć, że nie kieruje nią zła wola, ale niezwykła pasja, która wiecznie pcha panią Skorpion do przodu.