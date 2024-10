Jak zadbać o pelargonie przed zimą? To już ostatni dzwonek

Pelargonie to jedne z najbardziej popularnych roślin doniczkowych w Polsce. Jeśli zależy nam na tym, by zachwycały nas swoim bujnym kwiatostanem w następnym roku, warto odpowiednio przygotować je na nadchodzącą zimę. Oto kilka sprawdzonych wskazówek.

Pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, dlatego to najwyższy czas, by rozpocząć przygotowania roślin do zimy. Tym razem bierzemy na tapet pelargonie, które zdobią m wiele polskich domów. Okazuje się, że należy pamiętać o kilku prostych czynnościach.

Pelargonie - jak przygotować je na zimę?

Pelargonie to rośliny wieloletnie, dlatego mając je w ogrodzie, należy zapewnić im odpowiednie warunki do przezimowania. Przygotowania rozpoczynamy od odpowiedniego przycięcia pędów. Trzeba usunąć wszystkie przekwitłe kwiaty oraz uszkodzone i chore liście, aby rośliny zachowały zdrowy wygląd. Warto pamiętać o tym, by cięcie było wykonane na wysokości ok. 10-15 cm od ziemi.

Pelargonie doniczkowe można przenieść do chłodnego, jasnego pomieszczenia, gdzie temperatura waha się między 5 a 10 stopni Celsjusza. To ważne, aby w miejscu, gdzie będą miały spędzić całą zimę, nie było zbyt zimno lub za gorąco.

Rośliny najlepiej czują się w jasnych pomieszczeniach z dostępem do światła dziennego. Nie lubią jednak przeciągów oraz zbyt niskiej wilgotności powietrza.

Zadbaj o pelargonię niczym profesjonalista

Nie każdy wie, że pelargonię można przezimować bez umieszczania jej w doniczce z glebą. Wówczas wprowadza się ją w tzw. stan hibernacji. W pierwszej kolejności należy wyjąć roślinę z podłoża i dokładnie oczyścić jej korzenie z gleby.

Później wystarczy już tylko umieścić ją w chłodnym miejscu korzeniami do góry i co jakiś czas lekko moczyć je wodą. Co ciekawą, podczas zimowania roślina może wypuścić nowe pędy. w takiej sytuacji należy niezwłocznie je usunąć i sprawdzić, czy przypadkiem w pomieszczeniu, w którym się znajduje, nie panuje zbyt wysoka temperatura.

