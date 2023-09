Ich ojciec zmarł. Szukają tajemniczej Joli

Poszukują pielęgniarki sprzed 40 lat. Chcą spełnić prośbę zmarłego taty

"Poszukuję kogoś, kto pracował w latach 80. w Chorzowie w szpitalu im. Mieleckiego. Mój tata kiedyś poznał tam pielęgniarkę o imieniu Jola. Tata miał na imię Eugeniusz, pochodził z Rybnika, był w szpitalu na pewno 21.10.1980, bo mamy karteczki, jakie do siebie pisali, ale nie wiem, jak długo. Miała taki podpis, bo pisali do siebie. Tata zmarł... chcemy spełnić jego prośbę i odnaleźć jego miłość, bo mamy do niej list. Pani Jola w 1980 roku miała 20 lat" - czytamy w udostępnionej na Facebooku wiadomości.