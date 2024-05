Przedostały się do Polski. Są już widywane w niemal całym kraju

Kiedyś widywana na południu Europu, później dotarła do Kotliny Sandomierskiej, a ostatnio rozprzestrzeniła się na terenie całego naszego kraju. Skąd modliszka zwyczajna wzięła się w Polsce? Jej pojawienie się to nie jest dobry znak.

Modliszka to owad należący do rodziny modliszkowatych. Osiąga od 40 do 60 mm długości. Wyróżnia się niezwykłym, jasnozielonym ubarwieniem. Z wyglądu przypomina nieco konika polnego, jednak nie daj się zwieść pozorom. To wyjątkowo brutalny owad — złapane ofiary pożera żywcem.

W całej Europie występuje tylko jeden gatunek modliszki — modliszka zwyczajna. Żyje wśród wysokich traw, jednak coraz częściej można spotkać ją w mieście. Czy modliszka może wyrządzić krzywdę człowiekowi?

Jak rozpoznać modliszkę?

Modliszka zwyczajna to jedyny przedstawiciel modliszkowatych w Europie. Samica osiąga od 50 do 75 mm, a samce od 40 do 60 mm. Posiada zielony lub żółtozielony pancerz. Ten kolor pozwala im zakamuflować się w trawie, co ułatwia polowanie. Modliszki posiadają dwie pary skrzydeł. Co ciekawe, samice w ogóle ich nie używają, a samce podrywają się jedynie do krótkich lotów. Robią to wyłącznie wtedy, kiedy czują się zagrożeni.

Jeszcze do niedawna można było spotkać ją tylko w południowej części Polski, a dokładniej w Kotlinie Sandomierskiej. Ze względu na postępujące zmiany klimatu modliszka rozprzestrzeniła się po całym kraju. Żyje na polanach, łąkach i w lasach. Coraz częściej pojawia się w miastach, przydomowych ogródkach, a nawet w mieszkaniach.

Czy modliszka jest niebezpieczna?

Modliszki należą do drapieżników. Pierwsza para ich odnóży przekształciła się w aparat chwytny. Ich uchwyt jest tak silny, że utrzyma konika polnego, świerszcza, motyla, muchę czy karaczana. Owad jest wyjątkowo brutalny, bowiem swoje ofiary zjada żywcem. Nie należy jednak się jej bać. Modliszki nie atakują ludzi — chyba, że poczują się zagrożone. Wówczas może ugryźć, dlatego lepiej nie brać jej na ręce.

Jeśli modliszka pojawi się w twoim ogrodzie, pod żadnym pozorem jej nie zabijaj. Owad znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze, gdzie został oznaczony jako EN. Oznacza to, że jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

