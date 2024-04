Nie sadź blisko domu. Wabi szerszenie jak magnes

Szerszeń należy do owadów, których wolelibyśmy nie spotkać. Zwłaszcza jeśli jesteśmy alergikami i jego użądlenie może być dla nas niebezpieczne. Niestety często nie zdając sobie sprawy, zachęcamy je do tego, by odwiedzały naszą działkę. Jak magnes działa na nie np. kwitnący lilak.