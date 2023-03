Ida Nowakowska jest za maturą z religii? Jej słowa mogą zaskoczyć

Czy matura z religii stanie się faktem? Informacja o tym, że już od 2024 roku uczniowie szkół średnich będą mogli zdawać religię na maturze, pojawiła się zaledwie chwilę temu. To jednak wystarczyło, aby gwiazdy zaczęły publicznie komentować, co sądzą na temat pomysłu ministra Przemysława Czarnka. Wśród nich Ida Nowakowska, prezenterka TVP, którą zapytano o to w jednym z wywiadów po finale "You Can Dance - Nowa generacja".