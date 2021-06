Ida Nowakowska karmi synka za kulisami "You Can Dance". 30-latka jest świetnie zorganizowaną mamą

Ida Nowakowska karmi za kulisami tanecznego show

Aktualnie ruszyły zdjęcia do "You Can Dance". Tancerka będzie gospodynią tego show, które będzie można oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Na swoim profilu na Instagramie pokazała, jak karmi synka piersią za kulisami. Dodatkowo opublikowała serię zdjęć z planu. Widać, że przeprowadza wywiady, a poza nagraniami pomaga jej w opiece nad dzieckiem, mąż. Nowakowska wykorzystuje przerwy na spacery ze swoimi najbliższymi.