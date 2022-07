Ida Nowakowska nie boi się inflacji? Skomentowała temat

Niedawno głos zabrała także Ida Nowakowska. W rozmowie z reporterką Jastrząb Postu skomentowała swoje podejście do pieniędzy i dóbr materialnych. Wyznała, że ważne jest dla niej otaczanie się pięknymi rzeczami i wrażliwość na estetykę, jednak nie jest to najważniejsze. - W kontekście wielu rzeczy, które się dzieją na świecie, to bardzo mi przypomina o tym, jak bardzo trzeba być wdzięcznym za wszystko, co się ma i nie pędzić po coś, co jest troszeczkę bezsensowne, to jeszcze można to stracić w sekundę - mówiła Nowakowska. Podkreślała, że najistotniejsze jest, aby pielęgnować wartości czy rodzinę.