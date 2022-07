Ida Nowakowska mówi o chrzczeniu dzieci. Kto jej zdaniem nie powinien tego robić?

Wiara dla Idy Nowakowskiej jest jedną z ważniejszych, o ile nie najważniejszą kwestią w życiu. Od początku wiedziała, że będzie wychowywać swojego synka Maksa we wspólnocie Kościoła katolickiego. Dlatego ochrzciła go trzy miesiące po narodzinach. Jednak nie wszystkie celebrytki decydują się na taki krok. Co o tym sądzi prezenterka Telewizji Polskiej?