Ida Nowakowska nie ukrywa ogromnej miłości do synka Maksa. "Kocham"

- Wszystko będzie szczególne. Wszystko będzie dla nas pierwszym razem. Jest to dla mnie bardzo metaforyczne. Nawet teraz, jak mówię, że mam synka, i że będę z nim spędzać święta. Jest to dziwne, bo zawsze było to moim ogromnym marzeniem i chcę, żeby te święta były takie wymarzone i perfekcyjne dla niego. Bo to nie chodzi o mnie. Chciałabym, żebyśmy my dla niego tworzyli takie przepiękne wspomnienia - powiedziała Nowakowska w rozmowie z portalem.