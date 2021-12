Kolejny związek zaaranżowany przez ekspertów się rozsypał. Nie pomogły "dobre chęci" Pawła

"Za miły", "za mało konkretny", "coś mi w nim nie pasowało"

– Bycie miłym jest bardzo pożądane. Taka osoba jest sympatyczna, przyjemnie się z nią rozmawia, spędza czas, daleko jej do agresji. Co innego bycie "za miłym" – to próba nadskakiwania, zagłaskania kogoś, wywierania presji – odpowiada Joanna Godecka na pytanie, co oznacza bycie "za miłym" dla partnera, lub partnerki. Z takim zarzutem spotkał się bowiem Paweł Olejnik sparowany z Katarzyną Zięciak, którzy wzięli udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Choć potencjalnie do siebie pasowali, ich związek nie przetrwał. Czy Paweł za bardzo się starał?