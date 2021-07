Ida Nowakowska nie zwalnia tempa. Zabrała maluszka na plan zdjęciowy do Budapesztu

Okazuje się, że Ida Nowakowska nie widzi powodów, by brać długi urlop macierzyński. Wręcz przeciwnie, chętnie mierzy się z kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. Wiadomo, że jesienią będzie można ją zobaczyć w odświeżonej wersji "You can dance". Jednak to niejedyny projekt, w którym weźmie udział. Aktualnie celebrytka przebywa w Budapeszcie, gdzie nagrywa kolejny program.