Ida Nowakowska odniosła się do sytuacji z Katarzyną Cichopek. Padły szczere słowa

"You Can Dance - Nowa Generacja" to program, który ma dać szansę młodym uzdolnionym tancerzom na zaprezentowanie swoich zdolności. W drugim sezonie show wśród zaszczytnego grona jury pojawi się Ida Nowakowska oraz Katarzyna Cichopek. Reżyser programu miał przyznać dla "Faktu", że praca z celebrytkami nie należy do najprostszych, bowiem między paniami doszło do spięcia. Ida Nowakowska odniosła się do sprawy w rozmowie z portalem Jastrząb Post.