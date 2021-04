Ida Nowakowska pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Poród tuż-tuż!

Ida Nowakowska i jej mąż, Jack Herndon, lada moment zostaną rodzicami. Para poznała się jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Kalifornijskim. I choć dziś są zgraną parą, to bynajmniej nie zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Z początku łączyły ich przede wszystkim przyjacielskie relacje, w końcu jednak oboje zrozumieli, że są sobie pisani. Ida i jej mąż pobrali się w 2015 roku. Ślub odbył się w polskiej parafii w Los Angeles.

Ida Nowakowska lada moment zostanie mamą

Małżeństwo niebawem powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Co ciekawe, parze bardzo długo udawało się utrzymać ciążę Idy w tajemnicy. Fani prezenterki dowiedzieli się o ciąży swojej idolki, gdy ta była już... w 6. miesiącu! Jednak choć z początku błogosławiony stan był skrzętnie ukrywany, to teraz gwiazda bardzo chętnie pokazuje brzuszek. Jak mówi, nie może się doczekać aż powita na świecie maleństwo.

Gwiazda mimo ciąży pozostaje aktywna zawodowo. Wciąż możemy ją oglądać w "Pytaniu na śniadanie", a także w programie "Dance dance dance", gdzie pojawia się w roli jurorki. Nowakowska jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio opublikowała nagranie modnej stylizacji. Prezenterka pojawia się w oversizowej marynarce, która świetnie maskuje jej ciążowy brzuszek. Trzeba przyznać, że przyszła mama wygląda zjawiskowo i... jest mistrzynią kamuflażu. Kto by się spodziewał, że pod luźną marynarką kryje się tak okazały brzuszek?

