Ida Nowakowska w blond włosach? Prezenterkę aż trudno rozpoznać

Ida Nowakowska w blond włosach

Ładnemu we wszystkim ładnie - to fakt. Ida Nowakowska, na jaki kolor by się nie zdecydowała, naprawdę olśniewa. Fani mogą być jednak spokojni, bo - jak na razie - bezpiecznie trzyma się brązu, a zdjęcie z blond włosami pochodzi sprzed kilku lat.