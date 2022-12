Idealne brwi za 15 złotych. Teraz hennę pudrową zrobisz sobie sama

Henna pudrowa w domu

Hennę pudrową do wykonania w domu znajdziesz niemal w każdej drogerii. Cena kosmetyku różni się w zależności od marki - zaczyna się od 15 zł, a kończy na 35 zł. To jednak zdecydowanie tańsza opcja niż wizyta u kosmetyczki. Produktu w słoiku wystarczy nawet do 15-20 zabiegów, czyli co najmniej na rok.