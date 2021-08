Idealne na jesień. Sweterki z Lidla za 35 zł

Stwórz całą stylizację

Do modelu sweterka z Lidla warto dobrać odpowiedni dół. Mogą to być spodnie typu cygaretki, które sprawią, że cała stylizacja będzie bardziej elegancka. Taki zestaw idealnie sprawdzi się na co dzień do pracy. W ofercie dyskontu obowiązującej od 6 września znajdziemy takie spodnie za 49,99 zł. Z pewnością będą wygodne w noszeniu dzięki szerokiej gumce umieszczonej w pasie. Cygaretki znajdziemy w wersji czarnej, granatowej oraz granatowej w białe kropeczki.