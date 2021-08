Ten podkład Max Factor to hit. Teraz jest do kupienia na połowę ceny

Dobry podkład bazą dobrego makijażu

Nie jest tajemnicą, że bazą świetnie wykonanego makijażu jest dobry podkład. To na niego kładziemy wszystkie pozostałe produkty, dlatego tak ważne jest, żeby odznaczał się wysoką jakością i był odpowiednio dobrany do rodzaju naszej skóry i jej odcienia. Producenci kosmetyków prześcigają się we wprowadzaniu na rynek coraz to lepszych formuł. Głównym celem jest przede wszystkim trwałość podkładu. W końcu zależy nam, aby nasza twarz w makijażu wyglądała dobrze przez cały dzień.