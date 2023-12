Idealny prezent świąteczny? Perfumy to zawsze dobry wybór

Słodycz z charakterem, czyli najpiękniejszy zapach dla niej

Marylin Monroe twierdziła, że perfumy należy nosić jak najpiękniejszą kreację, a jej słowa wciąż inspirują wiele stylowych kobiet. Te, które dobrze znają siebie i swój gust, najczęściej nie mają problemu ze znalezieniem zapachu, który idealnie do nich pasuje. Schody zaczynają się, gdy to my musimy wybrać perfumy dla bliskiej nam kobiety. Jeżeli adresatka zapachowego upominku jest delikatną romantyczką, warto sięgnąć po kwiatowe kompozycje ze słodkim, owocowym akcentem. Radosne optymistki z pewnością docenią wody, których aromat przywodzi na myśl apetyczny koktajl owocowy. Pewne siebie uwodzicielki ucieszą perfumy o zdecydowanych, lekko upajających, korzennych nutach. Trendsetterki oraz prawdziwe it-girls ucieszy prezent w postaci popularnego zapachu, który kompozycją nawiązuje do modowych trendów.