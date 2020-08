Iga Lis pokazała, co czyta. Wybór książki niejednemu zaimponuje

Iga Lis jest córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa oraz partnerką najpopularniejszego w Polsce rapera, Taco Hemingway'a. Dziewczyna rzadko pokazuje się w mediach. Na co dzień mieszka i studiuje w Londynie, a szczątkowe informacje o sobie zdradza za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam pokazała, co aktualnie czyta.