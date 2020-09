Igor Herbut opublikował zdjęcie ze starszą ukochaną. Porównał ją do znanej postaci z bajki

Igor Herbut związany jest z Małgorzatą Dacko. Muzyk opublikował ostatnio zdjęcie z ukochaną i porównał ich do postaci z bajki "Piękna i Bestia". Fani we wzruszających słowach skomentowali to zestawienie.

Udostępnił zdjęcie ze starszą partnerką (ONS.pl)